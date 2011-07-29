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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Ринопластика летом: делать или подождать?

Существует мнение, что летом ринопластику делать нельзя, для этой процедуры подходит только холодное время года. Но как оказалось, если к другим манипуляциям пластических хирургов данной уотверждение справедливо, то ринопластику можно сделать и в летний период, пока длится отпуск. Реабилитационный период после устранения дефектов носа гораздо лучше протекает в теплое время, но чтобы результат оказался надежным, нужно соблюдать рекомендации.

Солнце поможет в восстановлении после ринопластики

Напрямую температура за окном не оказывает большого влияния на результат операции, связанной с коррекцией носа. Как летом, так и зимой пациенту необходимо применять защитные меры. В июне-августе следует внимательно отнестись к защите лица от активных УФ-лучей. Поможет в этом солнцезащитный крем с SPF-фактором.
На три недели лучше от казаться от плавания, так как несоблюдение рекомендации может привести к негативным последствиям. Дело в том, что когда человек плавает, нос сдавливается, а так как ткань еще подностью не восстановлена, о конечном результате можно только догадываться. К тому же в море или бассейне человека могут нечаянно толкнуть, что может пройти не столь успещно, как при обычном небольшом столкновении. Ныряние нежелательно из-за смещения хрящевой ткани.
Одежду после операции выбирают такую, которую легче надеть и летом в этом плане практически нет проблем: футболки с широкой горловиной, платья, булзки на молнии или пуговицах.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 11:23

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