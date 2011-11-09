→ В каких случаях выполняется пластика век у мужчин

Многие мужчины к 35-летнему возрасту начинают замечать у себя нависающее веко и образование так называемых мешков под глазами. Складки убирают только с помощью пластического хирурга.

Возрастные изменения у каждого человека проявляются по-разному. К пластическому хирургу обращаются мужчины разных возрастов - от 30 до 60 лет. Почему такая большой диапазон в возрасте? Строение век у всех разное. Многие молодые люди страдают из-за того, что у них верхнее веко нависает, от этого весь образ выглядит угрюмым. С годами положение усугубляется. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы веко не повлияло на остроту зрения.

В каких случаях проводится пластика верхних век у мужчин

- низкое расположение верхнего века в силу особенностей анатомического строения;

- образующиеся складки, вследствие растяжение кожи, мешают обзору;

- появилось желание выглядеть моложе.

Но проблемы с нижними веками также не дают возможность радоваться собственному отражению в зеркале. В данном случае, чем раньше обратился пациент, тем лучше будет результат, так как операцию можно проводить пока кожа достаточно упругая. Если мешки под глазами образуются из-за дряблости, то убрать их без следа уже довольно проблематично.

Когда рекомендуется пластика нижних век:

- мешки под глазами и грыжи;

- морщины, образующиеся на нижнем веке.

Проходит операция под общей анестезией и длится порядка 30 минут. На реабилитацию уходит порядка 5 дней.