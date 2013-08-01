→ Клиника «Иммунит» - жизнь без наркотиков и алкоголя

Наркотические вещества сегодня можно достать повсеместно, поэтому частота возникновения этой зависимости растет со стремительной скоростью. Особенно страдают от наркотиков подростки, которые отличаются от взрослых нестабильной психикой и желанием самоутвердиться, почувствовать себя самостоятельными. Приняв первую дозу, остановиться уже невозможно, люди стремятся испытать ощущение «кайфа» вновь, не задумываясь о последствиях.

Чем страшна наркомания

Эффективное лечение наркомании в Одессе в клинике «Иммунит» гарантированно избавит человека от этой пагубной привычки. Помимо лечения, мы оказываем человеку ту поддержку, которая ему необходима в этой сложной ситуации. У нас ведут работу опытные психологи, умеющие разобраться в причинах наркотической зависимости и убедить больного встать на путь выздоровления.

Наркотическая зависимость страшна тем, что токсические вещества влияют на все системы организма, отравляя его и вызывая различные заболевания. Помимо физического вреда, у наркоманов наблюдается еще и деградация личности. Человек полностью «уходит» из привычной жизни, у него теряется интерес ко всему, есть только одно желание – достать очередную дозу.

Как вылечить наркоманию быстро и навсегда

Уникальная трехступенчатая методика – разработка наших специалистов. На первом этапе осуществляется вывод человека из состояния «ломки», дезинтоксикация (очищение) организма. Вторым шагом становится лечение сопутствующих заболеваний, которые непременно имеются у каждого наркомана. Для снятия тяги к наркотикам проводятся сеансы психотерапии. Также врачи назначают необходимые медицинские препараты и процедуры, направленные на восстановление нормальной работы всех органов и систем.

Третий, самый важный этап, - реабилитация наркозависимого, его социальная адаптация. В этот период больные пересматривают свои взгляды, у них появляются новые интересы, хобби, изменяется круг общения. В нашей клинике они увлекаются спортом, религией, находят новых друзей, у них появляются долгосрочные планы, пациентам вновь открывается жизнь без наркотиков.

Еще одна распространенная зависимость – алкоголизм. В основном этот недуг наблюдается у представителей сильного пола. Но бывает так, что женщина по каким-то причинам начинает пить. От этого страдает не только она, но и ее дети, и другие родственники. На странице вы можете узнать больше о лечении алкоголизма у женщин. Клиника «Иммунит» быстро и деликатно поможет справиться с вашими вредными привычками.