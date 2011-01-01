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→ Дермотония - омоложение в стиле relax

Дермотония - это аппаратная методика, основанная на вакуумно-рефлексорном воздействии на проблемные участки лица и тела. Впервые данный способ использовался во Франции научным исследователем Сержем Карагозьяном, занимавшимся изучением функций кожи.
Вакуумная сфера воздействует на дерму с помощью прибора частотой 70 Гц. Под его воздействием в три раза быстрее происходит отток лимфы и ускоряется кровообращение в пять раз. Восстанавливается в клетках кожи водный баланс и клетки обогащаются кислородом. Многие пациенты уже после первого сеанса видят эффект. Чтобы усилить результат, к аппаратной методике могут быть добавлены массаж, целлюлитные обертывания, мезотерапия.
Дермотония выполняется для:
- лица. Устраняется отечность, уменьшаются мешки под глазами, нормализуется циркуляция лимфы. Повышается тонус мышц, благодаря чему восстанавливается контур овала. Через 5 сеансов мелкая сеточка из морщинок вокруг глаз разглаживается;
- тела. Происходит усиление липолиза, снижение жировой прослойки, кожа заметно подтягивается. Появляется реальная возможность избавиться от целлюлита, лишних сантиметров на талии и бедрах, так как данный метод обладает отличным лимфодренажным эффектом.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:46

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