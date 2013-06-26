Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Какие болезни подстерегают при пользовании косметикой

Лучшие подруги - это те люди, без которых мы не представляем своего существования. Между ними царит абсолютное доверие, их объединяют душевные беседы, уютные посиделки в кафе. Но при этом мало кто задумывается, что пользование бытовыми вещами: чашка, помада, тушь, полотенце, могут таить в себе опасность, становясь причиной довольно серьезных болезней.
Через косметику передаются вирусы, инфекции. Довольно часто девушкам нравится примерять на себя одну и ту же помаду, передавая ее перед вечеринкой по очереди. С помадой может передаться герпес. Это высыпание на губах в виде пузырьков, сопровождающееся зудом, воспалением кожи, слизистой, может появиться повышение температуры.
Использование чужой туши в свою очередь приводит к заболеваниям кожи век, слизистой оболочки глаз, аллергической реакцией.
А вот полотенце является крайне опасным. Так очень легко подхватить хламидию трахоматис, грибок, простудное заболевание, глисты и прочие паразиты.
Подруги в жизни очень важны, но при общении следует соблюдать самые простые правила гигиены, что помогает в сохранении собственного здоровья и прекрасного времяпрепровождения.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 21:14

Новости медицины по теме:

  • Герпес на губах
  • Заболевания кожи головы
  • От чего возникают женские циститы?
  • Уход за кожей лица до спортивных тренировок и после
  • Правильная маскировка герпеса на губах

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия