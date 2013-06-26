→ Какие болезни подстерегают при пользовании косметикой

Лучшие подруги - это те люди, без которых мы не представляем своего существования. Между ними царит абсолютное доверие, их объединяют душевные беседы, уютные посиделки в кафе. Но при этом мало кто задумывается, что пользование бытовыми вещами: чашка, помада, тушь, полотенце, могут таить в себе опасность, становясь причиной довольно серьезных болезней.

Через косметику передаются вирусы, инфекции. Довольно часто девушкам нравится примерять на себя одну и ту же помаду, передавая ее перед вечеринкой по очереди. С помадой может передаться герпес. Это высыпание на губах в виде пузырьков, сопровождающееся зудом, воспалением кожи, слизистой, может появиться повышение температуры.

Использование чужой туши в свою очередь приводит к заболеваниям кожи век, слизистой оболочки глаз, аллергической реакцией.

А вот полотенце является крайне опасным. Так очень легко подхватить хламидию трахоматис, грибок, простудное заболевание, глисты и прочие паразиты.

Подруги в жизни очень важны, но при общении следует соблюдать самые простые правила гигиены, что помогает в сохранении собственного здоровья и прекрасного времяпрепровождения.