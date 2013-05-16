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→ Carboxy-терапия

Известно, что в погоне за красивой фигурой девушки не останавливаются ни перед чем. И когда речь идет о неинвазивных и безопасных инновационных процедурах, то тут же выстраиваются очереди. Без сомнения ничего лучше спорта и диетического питания не придумано, но и косметология сейчас развивается стремительными темпами, предлагая испытать на себе новые процедуры. Они помогают избавиться от лишних жировых отложений. К одной из таких процедур относится карбокситерапия.
Данный метод основывается на углекислом газе и применяется в случаях лишних жировых отложений, проявлениях целлюлита, потере эластичности. Процедура проводится для тех, кто хочет омолодиться: избавиться от пигментных пятен, появляющихся из-за возрастных изменений, мешков под глазами. Актуальна для тела, лица. Довольно часто карбокситерапия помогает избавиться от второго подбородка. В данном случае дозировано вводится углекислый газ подкожно или внутрикожно в профилактических целях. Процедура выполняется с помощью специальных игл, которые вводятся на разную глубину. На 1 мм - работает для снижения эластичности кожи лица и шеи, а на 4 мм при избавлении от целлюлита.
Проводится Carboxy-терапия курсом.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:26

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