Фронтлифтинг - это подтяжка кожи в лобной и около бровной части лица. Выполняться она может как для мужчин, так и для женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Но иногда может быть проведена и в более раннем возрасте, если это необходимо (птоз века, асимметрия бровей).
- малопривлекательное строение бровей;
- опущено верхнее веко с наружной стороны;
- дряблая кожа в висковой зоне;
- опущен кончик носа;
- низкое расположение бровей.
- эндоскопический фронтлифтинг. Приводит к наименьшему травматизму кожи, сосудов и волосяных луковиц.
В каких случаях рекомендуется фронтлифтингВыполнение коррегирующих мероприятий для подтяжки провисающей кожи, разглаживания глубоких морщин, образующихся на лбу и переносице. Может выполняться пациентам:
- малопривлекательное строение бровей;
- опущено верхнее веко с наружной стороны;
- дряблая кожа в висковой зоне;
- опущен кончик носа;
- низкое расположение бровей.
Для улучшения внешности у пациента пластический хирург выполняет определенный вид фронтлифтинга:- классическая процедура во время которой осуществляется бироконарный разрез. Швы после операции остаются в волосистой части головы. Для омоложения хирург выполняет иссечение лишней жировой ткани, подтягивая при этом кожу в области лба и над глазами;
- эндоскопический фронтлифтинг. Приводит к наименьшему травматизму кожи, сосудов и волосяных луковиц.