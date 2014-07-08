В каких случаях рекомендуется фронтлифтинг

Для улучшения внешности у пациента пластический хирург выполняет определенный вид фронтлифтинга:

Фронтлифтинг - это подтяжка кожи в лобной и около бровной части лица. Выполняться она может как для мужчин, так и для женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Но иногда может быть проведена и в более раннем возрасте, если это необходимо (птоз века, асимметрия бровей).Выполнение коррегирующих мероприятий для подтяжки провисающей кожи, разглаживания глубоких морщин, образующихся на лбу и переносице. Может выполняться пациентам:- малопривлекательное строение бровей;- опущено верхнее веко с наружной стороны;- дряблая кожа в висковой зоне;- опущен кончик носа;- низкое расположение бровей.- классическая процедура во время которой осуществляется бироконарный разрез. Швы после операции остаются в волосистой части головы. Для омоложения хирург выполняет иссечение лишней жировой ткани, подтягивая при этом кожу в области лба и над глазами;- эндоскопический фронтлифтинг. Приводит к наименьшему травматизму кожи, сосудов и волосяных луковиц.