→ Пластифицирующие маски

Пластифицирующая маска для лица обладает возможностью отдавать тепло коже. Она замешивается на глине и наносится на все лицо, оставляя открытыми лишь ноздри. Подержав на лице маску 20 минут, она успевает полностью застыть. Предварительно нужно нанести крем, в зависимости от того, какого эффекта нужно добиться: матирование, питание, увлажнение или решение других проблем с кожей. При охлаждении ткани подтягиваются, из-за чего морщины становятся менее заметными.Пластифицирующая маска является отличным вариантом для тех, кто спешит на свидание, а к косметологу по каким-то причинам не успевает.Применяются данного рода маски женщинами с разным типом кожи. Они эффективно воздействуют на увядающую, зрелую кожу, склонную к жирности и с расширенными порами. Избавляет от пигментных пятен, возрастных изменений в виде морщин, дряблости.Сейчас к пластифицирующим маскам относятся и альгинатные маски. Они быстро избавляют от усталости, активные вещества в них отвечают за упругость кожи и ее молодость. Но следует выбирать лабораторию и производителя, так как во многом результат зависит именно от этих факторов.