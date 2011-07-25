→ Правильный выбор увлажняющей косметики

Увлажняющий крем выбрать довольно просто - на первый взгляд, но как только мы приступаем к рассмотрению данного вопроса с увлажнением вплотную, от предоставленного современными производителями ассортимента, буквально разбегаются глаза. На чем остановиться? Лосьон, крем, сыворотка, гель? Какие важнее компоненты, гиалуроновая кислота, солнцезащитные ингредиенты или противоаллергические. Как узнать, что идеально сработает именно на вашей коже?



Средство, дающее эффективное увлажнение, обязательно должно быть в арсенале независимо от типа кожи, даже если она жирная. Чем суше кожа, тем более густым должно быть средство увлажнения, а вот для жирного и комбинированного типов подходят легкие невесомые сыворотки, гели.

Выбор средств в зависимости от дополнительных компонентов:

- защита от солнца;

- антиоксиданты;

- профилактика акне;

- антиоксиданты;

- снижение чувствительности;

- защита от сухости.

Не бойтесь применять увлажняющие средства, чем разнообразнее составы, тем более полноценным будет уход.