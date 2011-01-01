→ Стволовые клетки растений используются в косметике

Стволовые клетки животных и человека занимают ученый мир уже давно. Между исследователями не утихает спор относительно этичности их применения. Зато стали активно изучать возможности использования стволовых клеток растений. У них гораздо шире возможности, что позволяет им превращаются в любую часть растения. Из клеток животного происхождения на такие чудеса способны только эмбриональные стволовые клетки, которые в большинстве стран не могут быть использованы.

Могут ли в организме человека прижиться стволовые клетки растений? Как утверждают исследователи, они приобретают свойства определенных тканей, так как обладают огромным потенциалом. А вот что касается совместимости, то здесь нужно еще проводить ряд исследований, чтобы получить конкретный ответ на поставленный вопрос. В косметике фитостволовых клеток нет, так как используются только отдельные их компоненты - пептидный комплекс. Клетки зоны роста (то же самое, что стволовые фитоклетки), добываются из почек или побегов растений. Призваны защищать нашу нежную кожу от вредного воздействия окружающей среды, которая, как известно, пагубно влияет на дерму.

Благодаря включению в состав фитоэкстрактов, запускаются в работу собственные ткани - коллаген и эластин. Они обеспечивают упругость коже, эластичность.

Какие изменения возможны благодаря фитоэкстрактам?

- улучшение цвета лица;

- улучшается упругость и гладкость кожи;

- визуально кожа становится более молодой и здоровой.