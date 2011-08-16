→ Водоструйная липосакция WAL

Главные особенности и преимущества

Каким образом действует специалист

Стремитесь к стройности, но небольшой жирок мешает наслаждаться красивыми контурами тела? Эффективно бороться с лишними килограммами можно с помощью специальных растворов, которые воздействуют на жировые клетки и постепенно их разрушают. Косметологический метод называется "водоструйная липосакция" - Water assisted liposuction. Эта технология основывается на малоинвазивном удалении жировой ткани в тех местах, где это необходимо сделать.Водоструйная липосакция представляет собой хирургическую операцию, в ходе которой удаляется подкожно-жировая клетчатка.К преимуществам относятся:- не травматично для тканей организма;- происходит воздействие на определенные проблемные участки;- для водоструйной липосакции не нужны хирургические вмешательства, а нужно лишь выполнить небольшой прокол, через который жир будет удален;- продукты распада сразу выводятся из организма и после процедуры уже заметен результат;- пациенту можно вывести до 6 литров жира;- нет необходимости в реабилитационном периоде;- может назначаться пациентам в возрасте от 25 до 65 лет.Для проведения процедуры берется раствор, состоящий из веществ, воздействующих на:- кровеносные сосуды, так как их нужно сжать, предотвращая тем самым их травматизм;- болевые ощущения, действуя анестезирующим образом;- жировые клетки.Зачастую применяются биокарбонат натрия, эпинифрин, прилокаин.