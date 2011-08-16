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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Водоструйная липосакция WAL
Стремитесь к стройности, но небольшой жирок мешает наслаждаться красивыми контурами тела? Эффективно бороться с лишними килограммами можно с помощью специальных растворов, которые воздействуют на жировые клетки и постепенно их разрушают. Косметологический метод называется "водоструйная липосакция" - Water assisted liposuction. Эта технология основывается на малоинвазивном удалении жировой ткани в тех местах, где это необходимо сделать.

Главные особенности и преимущества

Водоструйная липосакция представляет собой хирургическую операцию, в ходе которой удаляется подкожно-жировая клетчатка.
К преимуществам относятся:
- не травматично для тканей организма;
- происходит воздействие на определенные проблемные участки;
- для водоструйной липосакции не нужны хирургические вмешательства, а нужно лишь выполнить небольшой прокол, через который жир будет удален;
- продукты распада сразу выводятся из организма и после процедуры уже заметен результат;
- пациенту можно вывести до 6 литров жира;
- нет необходимости в реабилитационном периоде;
- может назначаться пациентам в возрасте от 25 до 65 лет.

Каким образом действует специалист

Для проведения процедуры берется раствор, состоящий из веществ, воздействующих на:
- кровеносные сосуды, так как их нужно сжать, предотвращая тем самым их травматизм;
- болевые ощущения, действуя анестезирующим образом;
- жировые клетки.
Зачастую применяются биокарбонат натрия, эпинифрин, прилокаин.

 

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:27

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