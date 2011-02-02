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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Без колец Венеры или как подтянуть кожу шеи?

Морщинки, складки на шее, дряблость нежной ткани - это те проблемы, с которыми приходится сталкиваться даже очень молодым девушкам. Отмечается, что кожа шеи стареет быстрее, чем кожа лица и без надлежащего за ней ухода, к 30 годам на не появляются глубокие морщины - так называемые "венеровые кольца". Что делать, чтобы не допустить их образования?
Современная косметология рада предложить вниманию своих клиенток инъекционные методики омоложения шеи
Благодаря инъекционным методикам происходит восстановление водного баланса в дерме, возвращается упругость, поэтому мелкие и порой даже глубокие морщины на шее распрямляются.

Определенного вида коррекция выполняется в зависимости от потребностей кожи:

- мезотерапия. Выполняются инъекции из специально составленных смесей, куда входят, как правило, гиалуроновая кислота, минералы, витамины. Тем самым обеспечивается должное увлажнение, питания, запускаются обменные процессы в коже и регенерация клеток;
- биоармирование. В глубокие слои кожи вводят гиалуроновую кислоту, тем самым давая возможность хорошо увлажниться, тем самым решая проблемы с потерей эластичности;
- плазмолифтинг. Проводятся инъекции составами, обогащенными тромбоцитами плазмы крови, взятой у самого пациента. Этот метод хорошо помогает пересушенной, а поэтому очень тонкой коже, на которой хорошо видны морщины;
- ботокс. Такие инъекции эффективны, прежде всего, против вертикальных тяжей, которые портят вид утонченной женской шеи.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:39

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