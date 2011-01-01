→ Лучшие ароматы для летних свиданий

Ароматы, подходящие для свиданий

В теплое время года как никогда хочется ходить на свидания, наслаждаться теплыми вечерами и самое главное во всем этом - создание идеального образа, в котором все будет продуманно до мельчайших подробностей. Важной составляющей является аромат, способный пробудить в избраннике не только страсть, но и нежные чувства.1. Angel Schlesser представляет парфюм Femme. Это элегантная цветочная композиция, начинающаяся нотами бергамота и апельсина, с продолжением древесных нот и ландыша. Этот чувственный аромат, оставляет очаровательный шлейф.2. Burberry - My Burberry. Над его созданием работал парфюмер Франсис Куркджян. Особенно прекрасен в немного прохладную погоду, вечернее время. Представлен ароматами фрезии, бергамота, розы, цветков айвы, изящно дополняя друг друга.3. Good Girl Gone Band от Kilian. Точно так же, как все ароматы, созданные Килианом Хеннесси этот тоже покоряет своей новизной. Принадлежит к категории цветочно-фруктовых нот с восточными ароматами туберозы, кедра, нарцисса, обольщая и покоряя мужское сердце.