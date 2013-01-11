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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Можно ли победить псориаз?
Известный в мире политик - Уинстон Черчиль обещал огромное вознаграждение тому врачу, который сможет избавить его от такого заболевания кожи, как псориаз, Рокфеллер обещал Нобелевскую премию тому, кто сможет раскрыть секрет этой болезни. Однако, с тех пор прошло время и наука хоть и медленными шагами, но постепенно начинает понимать в чем корень проблемы. На сегодняшний день медицина предлагает те средства, которые на данный момент пока все еще не излечивают псориаз, но в состоянии свести к минимуму визуальные проявления на коже.

От псориаза страдает множество людей во всем мире, а если верить подсчетам, то число больных, проживающих на земном шаре достигает 125 миллионов. Это каждый 50 человек. Как выглядит псориаз? Это розового и красного оттенка высыпания, покрытые белыми чешуйками. Проявляются они по всему телу, задевая любые его части, в том числе гениталии или волосистую часть головы.

Лечение псориаза


Лечение этой болезни проводится под наблюдением опытных специалистов, которые не дают ей развиться до псориазного артрита. Для избежания побочных эффектов назначаются препараты, которые нужно принимать под строгим контролем лечащего врача. Регулярно проводится мониторинг сопутствующих заболеваний, которых тоже очень много: диабет, недостаточность почек, печени, онкология. Медицина развивается, предлагая пациентам удобные и безопасные в приеме препараты, класса малых молекул. Выпуск препаратов в форме таблеток позволяет вести активный образ жизни, самостоятельно принимать лекарства, не привязываясь к клинике, где наблюдается пациент.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:22

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