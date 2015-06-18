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→ Достоинства и недостатки азиатской косметики

Любая женщина, независимо от возраста желает быть красивой, поэтому ищет путь к сохранению и приобретению красивого образа. В связи с тем, что производителей косметики в мире насчитывается огромное множество, не удивительно, что появляется проблема выбора препаратов ухода и декоративной косметики. Чаще всего останавливают выбор на товарах идеального соотношения цены и качества.
Все чаще наблюдается рост на азиатские средства, которые завоевали сердца милых девушек во всем мире.

Но при всех достоинствах, важно помнить и о недостатках. Косметика из Кореи или Японии ориентирована на азиатскую кожу, подлежащую выбеливанию. Поэтому там много силиконов и отбеливающих компонентов, помогающих восточным красавицам скрыть расширенные поры и избавиться от недостатков на лице. К тому же, у них высокий SPF фактор 30-40. Желательно применять косметику молодым девушкам. Средства отлично очищают, защищают кожу, но для устранения проблем на коже, такие средства вряд ли смогут помочь. Она не рассчитана на борьбу с высыпаниями, прыщами, акне. Что касается декоративной косметики, то и ее не рекомендуется постоянно применять. От BB и CC кремов не так легко избавиться, на самом деле. Эта косметика тяжелая для кожи наших девушек, которые не привыкли иметь дело со столь стойким мейкапом.
Анти-эйдж. Проблемы старения, конечно, касаются и восточных красавиц. Однако, по наблюдениям ученых, старение европеек и азиаток происходит по разному. Так как на Востоке преобладает мускульный тип строения лица, они стареют уже после 40 лет.
В целом, если хорошо разобраться в тонкостях и нюансах косметики, то можно подобрать уход, который заменит некоторых отечественных и европейских производителей.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:48

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