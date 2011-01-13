→ Как восстановить тело после родов?

Одна из тем бурных обсуждений на форумах и тематических чатах - это восстановление формы после беременности и родов. Радость материнства нередко сопровождается грустью по поводу определенных изменений с телом: растяжек, снижения упругости кожи, избытка, вызванного резким похудением. В связи с этим появилось множество мифов о том, как быстро вернуться в дородовое состояние: "Обязательно кормить грудью, тогда быстрее похудеешь", "Не есть мучного и больше двигаться".

На самом деле, если есть проблема с весом и фигурой, необходим индивидуальный подход, так как организмы у всех разные. Если беременность проходила под наблюдением специалиста, женщина придерживалась рекомендаций по питанию, была физически активной, то и восстановиться сможет без проблем.

В основном женщины после рождения ребенка желают избавиться от живота, а тренировки с упражнениями на прессе, занятия фитнесом не устраняют проблемы в течение первого года жизни ребенка, значит, пришло время абдоминопластики. Во время операции устраняется избыток кожи и подкожно-жировой клетчатки, подтягиваются ослабленные мышцы живота. Пластический хирург благодаря новейшему аппаратному оборудованию восстанавливает эстетические пропорции живота в ходе проведения операции.