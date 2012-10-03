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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Путь к красоте. Фотоэпиляция
Уже много столетий женщины ведут борьбу с лишними волосами на теле. В современном мире представительницы прекрасного пола могут чувствовать себя более уверенно, так как существует несколько вариантов избавления от волос, используя современные разработки. Для этого достаточно лишь обратиться в косметологическую клинику для проведения процедур. Сейчас косметологи предлагают избавиться от волос на теле:
- абсолютно без боли;
- за несколько сеансов навсегда.
Для этого еще не так давно применяли лазерную эпиляцию. Но существует несколько нюансов, когда удаляются жесткие и темные волосы, а светлые, так называемый "пушок", остается.
Фотоэпиляция. Современная разработка позволяет избавиться за несколько сеансов от волос навсегда. Выполняется процедура путем использования яркой вспышки света. Волосяные фолликулы расположенные на разной глубине погибают за счет тепловой энергии. Благодаря данному способу удалению подлежат густые темные волосы и светлые тонкие, которые на теле практически незаметны. Фотоэпиляция становится более доступной благодаря улучшению технологии. Теперь это быстро, эффективно и экономно.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:16

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