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→ Маски для сияния кожи, дающие wow-эффект

Какими должны быть основные компоненты для того, чтобы выбрать маску для сияния кожи лица? При тусклом цвете лица используются средства с антиоксидантами - витамины С и В. Красивый оттенок придает наличие экстрактов фруктов: абрикоса, яблока, грейпфрута. Хитозан занимает не последнее место, в помощи улучшить тон кожи.
Уже этой осенью компания Clarins представит новые маски, относящиеся к средствам, оказывающим экстренную помощь коже. SOS mask будут представлены тремя продуктами.
1) Голубая маска для увлажнения - Hydra призвана увлажнить кожу, лишенную драгоценной влаги.
2) Зеленая - Pure избавляет от расширенных и загрязненных пор, снижает белск в Т-зоне;
3) желтая - Comfort гарантирует питание сухой кожи.
Использование этих новых масок позволит любой их обладательнице, учесть потребности кожи и в считанные минуты восполнить недостатки важных компонентов, которые благотворно повлияют на состояние кожи, а также внешнего вида в целом.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:16

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