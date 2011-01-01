→ Маски для сияния кожи, дающие wow-эффект

Какими должны быть основные компоненты для того, чтобы выбрать маску для сияния кожи лица? При тусклом цвете лица используются средства с антиоксидантами - витамины С и В. Красивый оттенок придает наличие экстрактов фруктов: абрикоса, яблока, грейпфрута. Хитозан занимает не последнее место, в помощи улучшить тон кожи.

Уже этой осенью компания Clarins представит новые маски, относящиеся к средствам, оказывающим экстренную помощь коже. SOS mask будут представлены тремя продуктами.

1) Голубая маска для увлажнения - Hydra призвана увлажнить кожу, лишенную драгоценной влаги.

2) Зеленая - Pure избавляет от расширенных и загрязненных пор, снижает белск в Т-зоне;

3) желтая - Comfort гарантирует питание сухой кожи.

Использование этих новых масок позволит любой их обладательнице, учесть потребности кожи и в считанные минуты восполнить недостатки важных компонентов, которые благотворно повлияют на состояние кожи, а также внешнего вида в целом.