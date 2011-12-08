→ На что важно обратить внимание при пластике носа?

Каждой девушке хочется выглядеть привлекательно, смотря на идеальное отражение в зеркале. Однако, если есть на носу горбинка, есть лишняя длина или курносость, задумываются о коррекции.На что следует обратить внимание, решившись на пластику носа1. Квалификация лечащего врача. У пластического хирурга должен быть опыт работы, диплом, отличные характеристики, безупречная репутация. Следует узнать, какой они квалификации, сколько времени он практикует.2. Консультация. Личной консультацией не следует пренебрегать. Подготовьтесь к ней. Если врач утверждает, что встреча не нужна и по каким-то причинам переносит ее, лучше поискать другого доктора и даже другую клинику. Личная встреча врача и пациента - это медицинская этика, которую нельзя не соблюдать.3. Необходимо выяснить по какой методике будет действовать врач для исправления имеющегося у пациента недостатка. Сейчас предоставляется множество вариантов операций по ринопластике. Следует узнать о том, какие отзывы оставили пациенты, прошедшие тот или иной вариант пластики носа.4. Риск дело нешуточное. Хирургическое вмешательство является рискованным делом. Поэтому для сохранения собственного здоровья нужно обязательно интересоваться о том, какие есть риски в случае использования тех или иных медикаментов.5. Реклама, акции, скидки. Очень осторожно нужно относиться к рекламным акциям, обещающим существенную скидку на пластику. Коррекция формы носа не должна привести к проблемам со здоровьем, нос должен дышать, улавливать ароматы и защищать от вредных бактерий, поэтому не стоит доверять слишком дешевым услугам.6. Посмотрите портфолио хирурга. У опытного и хорошего врача обязательно должны быть фотографии пациентов, снявшихся до и после манипуляций с внешностью носа.