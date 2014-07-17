Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ SOS средства, спасающие в любой ситуации

Существуют ситуации, когда в силу определенных причин, хотелось бы выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Недосыпание, стрессы, вскочивший прыщик, тусклый цвет лица - не самые подходящие мотиваторы. Сегодня масс-маркет предлагает косметологическую продукцию, которая помогает избавиться от проблем в один миг.
1. Выскочил прыщ. В этом случае поможет корректирующий лечебный карандаш от Eucerin - DermoPurifyyer Cover Stick. Входящая в состав стика салициловая кислота помогает снять воспаление. Маскирует прыщи качественно.
2. Отеки, потухший взгляд, синяки. В качестве оригинального решения предложены патчи, например, можно обратить внимание на Hydra Anti-puffiness Eye Care Patches от органического бренда L'Atelier des Delices. С помощью патчей разглаживаются мелкие морщинки, устраняются отеки, кожа подтягивается и взгляд становится сияющим.
3. Сухость кожи, тусклый цвет лица, следы недосыпания. Поможет коже крем-сыворотка Midnight Secret от Guerlain. Нанеся на ночь этот крем-сыворотку, с утра кожа будет выглядеть здоровой и отдохнувшей, даже если накануне пришлось спать всего несколько часов.
4. Дряблость, усталость, солнечный ожог или после солярия. На помощь придет бустер Repair от Clarins на основе коры растения Mimosa Tenuiflora. Кожа под его воздействием быстро восстанавливается, его можно добавлять по капле в любимый крем или сыворотку, усиливая тем самым активные вещества.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:22

Новости медицины по теме:

  • Средства спасения 911 для нашей кожи
  • Уникальная линейка средств Vichy Normaderm
  • 5 тональных средств для кожи склонной к прыщам
  • Уникальный крем-маска от Givenchy для превосходного увлажнения кожи и устра ...
  • Какой крем поможет от обезвоживания кожи этой осенью

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия