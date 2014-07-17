→ SOS средства, спасающие в любой ситуации

Существуют ситуации, когда в силу определенных причин, хотелось бы выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Недосыпание, стрессы, вскочивший прыщик, тусклый цвет лица - не самые подходящие мотиваторы. Сегодня масс-маркет предлагает косметологическую продукцию, которая помогает избавиться от проблем в один миг.

1. Выскочил прыщ. В этом случае поможет корректирующий лечебный карандаш от Eucerin - DermoPurifyyer Cover Stick. Входящая в состав стика салициловая кислота помогает снять воспаление. Маскирует прыщи качественно.

2. Отеки, потухший взгляд, синяки. В качестве оригинального решения предложены патчи, например, можно обратить внимание на Hydra Anti-puffiness Eye Care Patches от органического бренда L'Atelier des Delices. С помощью патчей разглаживаются мелкие морщинки, устраняются отеки, кожа подтягивается и взгляд становится сияющим.

3. Сухость кожи, тусклый цвет лица, следы недосыпания. Поможет коже крем-сыворотка Midnight Secret от Guerlain. Нанеся на ночь этот крем-сыворотку, с утра кожа будет выглядеть здоровой и отдохнувшей, даже если накануне пришлось спать всего несколько часов.

4. Дряблость, усталость, солнечный ожог или после солярия. На помощь придет бустер Repair от Clarins на основе коры растения Mimosa Tenuiflora. Кожа под его воздействием быстро восстанавливается, его можно добавлять по капле в любимый крем или сыворотку, усиливая тем самым активные вещества.