→ Тесто и целлюлит: есть ли связь?

Многие женщины горестно вздыхают, когда видят в своем отражении обозначившуюся апельсиновую корку. После чего на выпечку и тесто в целом накладывается строгое табу. Однако, является ли это фактором появления целлюлита?Самое главное, как нам кажется, что отделяет нас от целлюлита и гарантирует стройность фигуры - это спорт, правильное питание и в целом активный образ жизни. Но даже у соблюдающих эти правила людей, существует вероятность обнаружить дефекты кожи в области бедер и ягодиц. Почему так происходит?Ученые отмечают, что в основном целлюлит проявляется у женщин, значит, требуется более внимательно отнестись к гормональной системе. Эстрогены и прогестероны влияют на состояние женской половой системы, способствуют вынашиванию беременности, влияют на менструальный цикл и овуляцию. В то же время, именно они способствуют выводу продуктов распада из организма в наиболее безопасные для этого участки тела, ими выступают ягодицы, бедра, живот и руки. При переизбытке гормонов, вывод шлаков замедляется, что приводит к образованию целлюлита.Для того, чтобы уровень гормонов был нормальным, необходимо посещать вовремя таких специалистов, как эндокринолог и гинеколог. Рекомендуется ограничить потребление белого хлеба, заменяя продуктами из муки грубого помола, фруктами.Нужно пить больше воды, чтобы эстроген смог беспрепятственно вывести шлаки из организма.Если целлюлит уже есть, необходимо выбрать наиболее подходящий метод борьбы с ним: ручной, вакуумный, LPG-массаж, различные обертывания, прессотерапия.