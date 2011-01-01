Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Тесто и целлюлит: есть ли связь?
Многие женщины горестно вздыхают, когда видят в своем отражении обозначившуюся апельсиновую корку. После чего на выпечку и тесто в целом накладывается строгое табу. Однако, является ли это фактором появления целлюлита?
Самое главное, как нам кажется, что отделяет нас от целлюлита и гарантирует стройность фигуры - это спорт, правильное питание и в целом активный образ жизни. Но даже у соблюдающих эти правила людей, существует вероятность обнаружить дефекты кожи в области бедер и ягодиц. Почему так происходит?
Ученые отмечают, что в основном целлюлит проявляется у женщин, значит, требуется более внимательно отнестись к гормональной системе. Эстрогены и прогестероны влияют на состояние женской половой системы, способствуют вынашиванию беременности, влияют на менструальный цикл и овуляцию. В то же время, именно они способствуют выводу продуктов распада из организма в наиболее безопасные для этого участки тела, ими выступают ягодицы, бедра, живот и руки. При переизбытке гормонов, вывод шлаков замедляется, что приводит к образованию целлюлита.
Для того, чтобы уровень гормонов был нормальным, необходимо посещать вовремя таких специалистов, как эндокринолог и гинеколог. Рекомендуется ограничить потребление белого хлеба, заменяя продуктами из муки грубого помола, фруктами.
Нужно пить больше воды, чтобы эстроген смог беспрепятственно вывести шлаки из организма.
Если целлюлит уже есть, необходимо выбрать наиболее подходящий метод борьбы с ним: ручной, вакуумный, LPG-массаж, различные обертывания, прессотерапия.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:30

Новости медицины по теме:

  • Антицеллюлитный массаж в Питере
  • Избавляем тело от целлюлита
  • Ваккумный массаж против целлюлита поможет выглядеть прекрасно
  • Целлюлит - болезнь женская
  • Лечение целлюлита

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия