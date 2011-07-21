→ Ультразвуковая или электрическая зубная щетка что лучше выбрать

Технологии не перестают развиваться и это касается также приспособлений по уходу за полостью рта. В свое время огромным прорывом считалась электрическая зубная щетка, купить которую можно на сайте. Но производители на этом не остановились и продолжили внедрять достижения науки в бытовые приборы, и теперь нам доступна ультразвуковая зубная щетка. Казалось бы, думать нечего какую приобрести, но не все новшества всем подходят. В чем отличия и какая зубная щетка лучше электрическая или ультразвуковая?

Ключевое отличие

Главное отличие щеток, работающих от электричества – количество колебаний за единицу времени. На основании этого критерия электрощетки делятся на:

стандартные

звуковые

ультразвуковые

Первая категория, классическая электрическая зубная щетка, движется быстрее человеческой руки в разы. Потому удаляет налет в 2 раза результативнее, чем мануальная.

Последние две категории – это щетки, щетинки которых движутся сверхбыстро. Различает звуковые и ультразвуковые зубные щетки разница в частотности этих движений. У первых скорость движения щетины находится в пределах слышимости, а создаваемая звуковая волна разрушает налет. У вторых ворсинки движутся так быстро, что не слышны человеку, а ультразвук еще действеннее справляется с налетом.

Конечно же, цены на последний вариант самые высокие.

Ультразвуковая или электрическая щетка?

Бесспорно, что повседневном уходе ультразвуковая зубная щетка превосходит прочие варианты. Однако, существует ряд ограничений, при которых использование такого интенсивного влияния не рекомендуется:

опухоли

наличие кардиостимулятора

стадия обострения гингивита, пародонтита

периодонтит

пломбы, коронки

Кроме того, не применяются ультразвуковые приспособления беременными и детьми.

Как правильно выбрать?

В этом вопросе вряд ли стоит полагаться на сомнительные отзывы на форумах и советы знакомых, ведь у каждого человека полно индивидуальных особенностей, потребностей. За точной рекомендацией разумнее всего обратиться к стоматологу. Он подскажет каким видом щетки стоит пользоваться, какой жесткости и формы должна быть щетина. Относительно фирм-производителей электрощеток, сами стоматологи склоняются к выбору:

Oral-B Braun (Орал Би Браун)

Philips Sonicare (Филипс Соникеа)

Электрическая зубная щетка Oral-B отличается большим разнообразием моделей и насадок. Среди них найдутся подходящие как взрослым, так и детям. Ультразвуковая зубная щетка Philips Sonicare – это высокотехнологичное приспособление, в котором применена разработанная и запатентованная компанией технология.

Относительно того, где купить электрощетку выгоднее, долго думать не приходится – конечно же в интернет-магазине выгоднее. Да и ассортимент там обычно больше, а если попасть на акцию, то можно обеспечить новыми щеточками всю семью.