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→ Ультразвуковая или электрическая зубная щетка что лучше выбрать

Технологии не перестают развиваться и это касается также приспособлений по уходу за полостью рта. В свое время огромным прорывом считалась электрическая зубная щетка, купить которую можно на сайте. Но производители на этом не остановились и продолжили внедрять достижения науки в бытовые приборы, и теперь нам доступна ультразвуковая зубная щетка. Казалось бы, думать нечего какую приобрести, но не все новшества всем подходят. В чем отличия и какая зубная щетка лучше электрическая или ультразвуковая?

Ключевое отличие

Главное отличие щеток, работающих от электричества – количество колебаний за единицу времени. На основании этого критерия электрощетки делятся на:

Первая категория, классическая электрическая зубная щетка, движется быстрее человеческой руки в разы. Потому удаляет налет в 2 раза результативнее, чем мануальная.

Последние две категории – это щетки, щетинки которых движутся сверхбыстро. Различает звуковые и ультразвуковые зубные щетки разница в частотности этих движений. У первых скорость движения щетины находится в пределах слышимости, а создаваемая звуковая волна разрушает налет. У вторых ворсинки движутся так быстро, что не слышны человеку, а ультразвук еще действеннее справляется с налетом.

Конечно же, цены на последний вариант самые высокие.

Ультразвуковая или электрическая щетка?

Электрическая зубная щетка Орал Б

Бесспорно, что повседневном уходе ультразвуковая зубная щетка превосходит прочие варианты. Однако, существует ряд ограничений, при которых использование такого интенсивного влияния не рекомендуется:

  • опухоли
  • наличие кардиостимулятора
  • стадия обострения гингивита, пародонтита
  • периодонтит
  • пломбы, коронки

Кроме того, не применяются ультразвуковые приспособления беременными и детьми.

Как правильно выбрать?

Ультразвуковая щетка Филипс

В этом вопросе вряд ли стоит полагаться на сомнительные отзывы на форумах и советы знакомых, ведь у каждого человека полно индивидуальных особенностей, потребностей. За точной рекомендацией разумнее всего обратиться к стоматологу. Он подскажет каким видом щетки стоит пользоваться, какой жесткости и формы должна быть щетина. Относительно фирм-производителей электрощеток, сами стоматологи склоняются к выбору:

  • Oral-B Braun (Орал Би Браун)
  • Philips Sonicare (Филипс Соникеа)

Электрическая зубная щетка Oral-B отличается большим разнообразием моделей и насадок. Среди них найдутся подходящие как взрослым, так и детям. Ультразвуковая зубная щетка Philips Sonicare – это высокотехнологичное приспособление, в котором применена разработанная и запатентованная компанией технология.

Относительно того, где купить электрощетку выгоднее, долго думать не приходится – конечно же в интернет-магазине выгоднее. Да и ассортимент там обычно больше, а если попасть на акцию, то можно обеспечить новыми щеточками всю семью.

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Автор: admin, Сегодня, 00:07

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