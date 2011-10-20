→ Факты об увеличении губ, которые нужно знать до принятия решения

Благодаря увеличению губ можно действительно скорректировать внешность в лучшую сторону и самое главное в этом не переборщить. Следует отправиться на консультацию к врачу, убедившись, что все тонкости данной процедуры известны.

1. Гиалуроновая кислота является препаратом номер один при коррекции объема и размера губ. Когда предлагается что-то другое, следует понять, то именно это за препарат.

2. Не нравится полученный результат? Избавиться от новых губ можно сразу же. Для этого доктор введет специальный препарат энзим гиалуронидазу, растворяющую гиалуроновую кислоту безопасно и без следа.

3. Процедура не из дешевых, поэтому когда предлагается увеличить губы за 100 долларов, то что-то здесь не так.

4. Губы должны получиться совершенно естественными на ощупь, без ощущений наличия инородного тела.

5. Во время самой процедуры возможно, что появится чувство, будто губы раздуло, в них пощипывает и покалывает. Необходимо выполнить массаж губ, для правильного распределения средства.

6. В качестве устранения болевых ощущений врач может предложить анестезирующий крем или обезболивающий укол. Многое зависит от порога чувствительности.

7. Коррекция формы губ занимает обычно 20 минут и не требует специальной подготовки.

8. Возможно увеличение в несколько этапов. Сначала увеличивается одна часть, после того, как понравился результат, можно продолжить. Не рекомендуется желаемого объема достигать за одну процедуру.

9. Обращаться нужно именно к врачу, имеющему медицинское образование и квалификацию пластического хирурга.

10. Даже выполняя часто инъекции гиалуроновой кислотой, губы не станут тоньше, не превратятся в ниточки, так как кожа губ отличается высокой эластичностью.