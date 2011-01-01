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→ Лучшие скрабы для лица этим летом

В летнее время кожа требует более тщательного ухода и очистки. Высокая влажность, жара, пыльность города, способствуют появлению воспалений на коже и прыщей. Каким образом можно избежать сложностей?
Этим летом можно использовать следующие средства, которые буквально спасут кожу от грязи, и даже в жару сделают ее сияющей здоровьем и чистотой.
1. Крем от Givenchy - Peel Me Perfectly. В состав средства вошли экстракт водорослей, гликолевая кислота, придающие коже ровный тон и сияние.
2. Бренд L'Occitane представляет деликатное скрабирующее средство - Reine Blanche. Способствует эффективному очищению от ороговевшего слоя и загрязнений.
3. Garnier Skin Naturals предлагает оценить скраб от прыщей и черных точек - "Чистая кожа Актив". Состав скраба - экстракт черники, салициловая кислота, которые известны своими антибактериальными свойствами.Подходит для комбинированной и склонной к жирности коже, на которой появляются прыщи.
4. Концентрат для очищения от Caudalie - Vinoperfect. Мягкое очищение кожных покровов от омертвевших клеток, являясь эффективным средством от пигментации.
5. Скраб на основе термальной воды от La-Roche Posay. Деликатное очищение кожи, подходит для чувствительной кожи лица, которая может быть склонна к аллергии.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:46

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