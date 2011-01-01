→ Лучшие скрабы для лица этим летом

В летнее время кожа требует более тщательного ухода и очистки. Высокая влажность, жара, пыльность города, способствуют появлению воспалений на коже и прыщей. Каким образом можно избежать сложностей?

Этим летом можно использовать следующие средства, которые буквально спасут кожу от грязи, и даже в жару сделают ее сияющей здоровьем и чистотой.

1. Крем от Givenchy - Peel Me Perfectly. В состав средства вошли экстракт водорослей, гликолевая кислота, придающие коже ровный тон и сияние.

2. Бренд L'Occitane представляет деликатное скрабирующее средство - Reine Blanche. Способствует эффективному очищению от ороговевшего слоя и загрязнений.

3. Garnier Skin Naturals предлагает оценить скраб от прыщей и черных точек - "Чистая кожа Актив". Состав скраба - экстракт черники, салициловая кислота, которые известны своими антибактериальными свойствами.Подходит для комбинированной и склонной к жирности коже, на которой появляются прыщи.

4. Концентрат для очищения от Caudalie - Vinoperfect. Мягкое очищение кожных покровов от омертвевших клеток, являясь эффективным средством от пигментации.

5. Скраб на основе термальной воды от La-Roche Posay. Деликатное очищение кожи, подходит для чувствительной кожи лица, которая может быть склонна к аллергии.