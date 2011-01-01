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→ Брахиопластика

В Америке брахиопластика становится все более популярной благодаря предшественнице нынешней первой леди Америки - Мишель Обаме. Ее руки вызывают искренний восторг у многих. Недавно Мишель посетила клинику пластической операции, где ей помогли избавиться от лишней кожи рук. Как только это стало известно общественности, американки принялись штурмовать клиники пластической хирургии, чтобы повторить сделанное Мишель Обамой.
Сейчас, чтобы в чем-то стать похожей на любимую звезду, актрису или даже жену политика, достаточно посетить пластического хирурга, а ведь раньше доводилось действовать иначе. Например, в США в 60-е подражать пытались Жаклин Кеннеди. В те времена шили такие же костюмы, как у нее, покупали такие же шляпки, делали прическу и макияж. Пластика была большой роскошью, да и редкостью. А сейчас среднестатистическая американка сможет спокойно отправиться на липосакцию или даже брахиопластику, так как они общедоступны.
Все больше популярности приобретает пластика верхней части рук, ведь обвисшая кожа на руках не легко поддается коррекции и в том виде, в каком она есть, это некрасиво, неэтично и очень смущает владелицу.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 13:51

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