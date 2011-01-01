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→ Miracle Blossom цветочно-фруктовый аромат от Lancome

Новая изысканная композиция Lancome представлена ароматами пионов, роз, жасмина, яблочного цвета сорта гренни и мандариновой эссенции. Жасмин придает аромату свежесть, а пион чарующую неповторимость. Над созданием новинки поработала Hoborine Blanc. Это тот вариант, который обязательно понравится девушкам, стремящимся к экспериментам и совершенствованию образа.
В рекламной кампании приняла участие молодая актриса - Лили Коллинз. В рекламе она в розовом платье, поднимается по лестнице в небо. Вокруг нее тысячи ароматных роз и пионов.
Парфюмерная новинка, появившаяся в 2016 году на европейском, а в 2017 на отечественном рынке, относится к коллекции Miracle, став продолжением уже ставших легендой ароматов бренда Lancome.
Аромат заключен в полностью прозрачный флакон, где находится насыщенного лилово-розового цвета парфюмированная вода, напоминающая своим цветом нежный бутон. Примите этот радостный вызов жизни, предложенный Miracle Blossom.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:29

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