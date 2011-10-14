→ Омоложение лица с помощью лазерных технологий

Какие задачи решает ELOS?

Каждая женщина стремится к красоте, гармонии с внутренним содержанием и внешним образом. Как утверждают классики: красивая женщина - ухоженная женщина. В стремлении оставаться красивой, используются в арсенале маски, сыворотки, кремы, выполняются процедуры чистки лица в косметологических салонах.Но чаще всего этого оказывается недостаточно, кожа все равно постепенно увядает, теряя прежнюю свежесть, а значит и привлекательность. Что можно предпринять в этом случае?Elos-омоложение. Эта процедура только начинает завоевывать популярность среди женщин, но уже многим известно, насколько эффективно лазерное омоложение.1. Мелкие и более глубокие морщинки разглаживаются.2. Устраняются такие недостатки, купероз, пигментация.3. Происходит сужение пор.Процедура не вызывает ни малейшего дискомфорта, к тому же, она безопасна. Можно ощутить небольшое покалывание, которое легко перетерпеть.Elos-технология объединяет в себе такие виды энергии, как световой и высокочастотный ток. Благодаря воздействию лазерного аппарата заметно улучшается внешний вид и сразу же заметны произошедшие изменения.Процедура позволяет вернуть молодость и выглядеть гораздо моложе своего возраста.