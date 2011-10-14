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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Омоложение лица с помощью лазерных технологий
Каждая женщина стремится к красоте, гармонии с внутренним содержанием и внешним образом. Как утверждают классики: красивая женщина - ухоженная женщина. В стремлении оставаться красивой, используются в арсенале маски, сыворотки, кремы, выполняются процедуры чистки лица в косметологических салонах.Но чаще всего этого оказывается недостаточно, кожа все равно постепенно увядает, теряя прежнюю свежесть, а значит и привлекательность. Что можно предпринять в этом случае?
Elos-омоложение. Эта процедура только начинает завоевывать популярность среди женщин, но уже многим известно, насколько эффективно лазерное омоложение.

Какие задачи решает ELOS?

1. Мелкие и более глубокие морщинки разглаживаются.
2. Устраняются такие недостатки, купероз, пигментация.
3. Происходит сужение пор.
Процедура не вызывает ни малейшего дискомфорта, к тому же, она безопасна. Можно ощутить небольшое покалывание, которое легко перетерпеть.
Elos-технология объединяет в себе такие виды энергии, как световой и высокочастотный ток. Благодаря воздействию лазерного аппарата заметно улучшается внешний вид и сразу же заметны произошедшие изменения.
Процедура позволяет вернуть молодость и выглядеть гораздо моложе своего возраста.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 13:17

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