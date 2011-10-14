→ Омоложение лица с помощью лазерных технологий

Каждая женщина стремится к красоте, гармонии с внутренним содержанием и внешним образом. Как утверждают классики: красивая женщина - ухоженная женщина. В стремлении оставаться красивой, используются в арсенале маски, сыворотки, кремы, выполняются процедуры чистки лица в косметологических салонах.Но чаще всего этого оказывается недостаточно, кожа все равно постепенно увядает, теряя прежнюю свежесть, а значит и привлекательность. Что можно предпринять в этом случае?
Elos-омоложение. Эта процедура только начинает завоевывать популярность среди женщин, но уже многим известно, насколько эффективно лазерное омоложение.
2. Устраняются такие недостатки, купероз, пигментация.
3. Происходит сужение пор.
Процедура не вызывает ни малейшего дискомфорта, к тому же, она безопасна. Можно ощутить небольшое покалывание, которое легко перетерпеть.
Elos-технология объединяет в себе такие виды энергии, как световой и высокочастотный ток. Благодаря воздействию лазерного аппарата заметно улучшается внешний вид и сразу же заметны произошедшие изменения.
Процедура позволяет вернуть молодость и выглядеть гораздо моложе своего возраста.
Elos-омоложение. Эта процедура только начинает завоевывать популярность среди женщин, но уже многим известно, насколько эффективно лазерное омоложение.
Какие задачи решает ELOS?1. Мелкие и более глубокие морщинки разглаживаются.
2. Устраняются такие недостатки, купероз, пигментация.
3. Происходит сужение пор.
Процедура не вызывает ни малейшего дискомфорта, к тому же, она безопасна. Можно ощутить небольшое покалывание, которое легко перетерпеть.
Elos-технология объединяет в себе такие виды энергии, как световой и высокочастотный ток. Благодаря воздействию лазерного аппарата заметно улучшается внешний вид и сразу же заметны произошедшие изменения.
Процедура позволяет вернуть молодость и выглядеть гораздо моложе своего возраста.