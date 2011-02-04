→ Лазерная блефаропластика: с какими проблемами внешности поможет справиться

Женщины всегда желают оставаться молодыми и красивыми, но, как известно, время не стоит на месте, а стремительно несется, приводя человека к старости. Всегда первые признаки старения заметны на области вокруг глаз. Визуально это становится заметно по появлению мелкой сеточки морщин, мешков под глазами, нависанию век.

Чтобы дать молодости еще один шанс, женщины соглашаются на пластические операции. Современная медицина достигла таких технологий, когда даже не нужно делать разрезы. Лазерная блефаропластика верхних и нижних век сделает образ гораздо моложе.

Целью блефаропластики является удаление лишней кожи и жировой прослойки на верхних и нижних веках, для достижения лифтинг-эффекта. Небольшие участки кожи удаляются под воздействием на данный участок. Лазерная коррекция минимум травматична, не образуются рубцы, чего невозможно добиться при использовании скальпеля. Кровопотеря минимальна, так как под воздействием лазера происходит прижигание сосудов и останавливается кровотечение. Преимущество еще и в том, что гораздо меньше образуется гематом и отеков, чем при пластической операции.

Следует учесть, что лазерная блефаропластика век подходит не всем. Назначается она при наличии:

- лишней жировой ткани;

- жировой грыжи;

- впалости глаз;

- слишком выраженной носослезной борозде;

- мелких морщин на веках.