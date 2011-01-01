→ Покраситься в блондинку и не испортить волосы

Миллионы женщин мечтают об идеальном блонде, но перейти на него оказывается делом не таким уж простым, как кажется. Следует обратиться к профессионалу, который поможет подобрать правильный оттенок, технику и не навредить волосам.Перед тем, как стать блондой, требуется посмотреть на светлые оттенки и решить, какой вам подойдет лучше всего. Гнаться за модой в этом случае не стоит, так как тон волос должен подчеркивать черты лица, сочетаясь с цветом кожи и глаз. Перед тем, как обратиться в салон красоты, определите свой цветотип, и уже потом останется определиться с оттенком из предложенный палитры.Что касается безопасности перехода к более светлым оттенкам, нужно выбирать медовые, золотистые оттенки. При окраске темных волос, следует понимать, что за один раз перекраситься в блондинку вряд ли получится. Для идеального блонда нужно провести процедуру аккуратно и не спеша. Для этого необходимо действовать не спеша, чтобы не навредить природной структуре волос.К наиболее безопасным методам осветления относится шатуш, при котором волосы хоть и осветлены, но выглядят живо и натурально.Для выполнения шатуша мастером сначала выборочно осветляются пряди, а после этого корректируется тон, чтобы появилось ощущение чуть выгоревших на солнце волос. С этой техникой можно на время забыть об отростающих корнях, так как выполняются переходы настолько деликатно, что большой разницы между оттенками незаметно.