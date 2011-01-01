→ Покраситься в блондинку и не испортить волосы

Миллионы женщин мечтают об идеальном блонде, но перейти на него оказывается делом не таким уж простым, как кажется. Следует обратиться к профессионалу, который поможет подобрать правильный оттенок, технику и не навредить волосам.
Перед тем, как стать блондой, требуется посмотреть на светлые оттенки и решить, какой вам подойдет лучше всего. Гнаться за модой в этом случае не стоит, так как тон волос должен подчеркивать черты лица, сочетаясь с цветом кожи и глаз. Перед тем, как обратиться в салон красоты, определите свой цветотип, и уже потом останется определиться с оттенком из предложенный палитры.
Что касается безопасности перехода к более светлым оттенкам, нужно выбирать медовые, золотистые оттенки. При окраске темных волос, следует понимать, что за один раз перекраситься в блондинку вряд ли получится. Для идеального блонда нужно провести процедуру аккуратно и не спеша. Для этого необходимо действовать не спеша, чтобы не навредить природной структуре волос.
К наиболее безопасным методам осветления относится шатуш, при котором волосы хоть и осветлены, но выглядят живо и натурально.Для выполнения шатуша мастером сначала выборочно осветляются пряди, а после этого корректируется тон, чтобы появилось ощущение чуть выгоревших на солнце волос. С этой техникой можно на время забыть об отростающих корнях, так как выполняются переходы настолько деликатно, что большой разницы между оттенками незаметно.
Перед тем, как стать блондой, требуется посмотреть на светлые оттенки и решить, какой вам подойдет лучше всего. Гнаться за модой в этом случае не стоит, так как тон волос должен подчеркивать черты лица, сочетаясь с цветом кожи и глаз. Перед тем, как обратиться в салон красоты, определите свой цветотип, и уже потом останется определиться с оттенком из предложенный палитры.
Что касается безопасности перехода к более светлым оттенкам, нужно выбирать медовые, золотистые оттенки. При окраске темных волос, следует понимать, что за один раз перекраситься в блондинку вряд ли получится. Для идеального блонда нужно провести процедуру аккуратно и не спеша. Для этого необходимо действовать не спеша, чтобы не навредить природной структуре волос.
К наиболее безопасным методам осветления относится шатуш, при котором волосы хоть и осветлены, но выглядят живо и натурально.Для выполнения шатуша мастером сначала выборочно осветляются пряди, а после этого корректируется тон, чтобы появилось ощущение чуть выгоревших на солнце волос. С этой техникой можно на время забыть об отростающих корнях, так как выполняются переходы настолько деликатно, что большой разницы между оттенками незаметно.