→ Безболезненная подтяжка кожи без уколов

Каждый год в индустрии красоты появляются новые инновационные технологии, которые помогают современным женщинам достигать таких результатов во внешности, о о чем раньше приходилось лишь мечтать. К таким технологиям относится омоложение без применения иглы - термаж. Хит среди лифтинг-процедур, позволяющий выполнить безоперационную подтяжку кожи, лица, тела под воздействием электромагнитного высокочастотного поля.
Суть процедуры заключается в том, что под воздействием тока в глубинные слои кожи посылаются потоки энергии, способствующие подтяжке покрова буквально за одну процедуру. При нагревании кожи каркас уплотняется, от чего заметен лифтинг-эффект.
- отчетливо выраженные морщины;
- носогубные складки;
- мимические складки на лбу;
- гусиные лапки у век;
- нависшее веко;
- отеки под глазами;
- второй подбородок.
На сегодняшний день термаж активно используется и для коррекции фигуры, когда необходимо устранить проявления целлюлита и жировых отложений.
Эффективен ли термаж?Омолаживающая методика прошла немало испытаний, которые были проведены в в ведущих американских клиниках красоты.
Суть процедуры заключается в том, что под воздействием тока в глубинные слои кожи посылаются потоки энергии, способствующие подтяжке покрова буквально за одну процедуру. При нагревании кожи каркас уплотняется, от чего заметен лифтинг-эффект.
Показания к проведению термажаТак как процедура омолаживающая, то и решаются в основном проблемы данного характера:
- отчетливо выраженные морщины;
- носогубные складки;
- мимические складки на лбу;
- гусиные лапки у век;
- нависшее веко;
- отеки под глазами;
- второй подбородок.
На сегодняшний день термаж активно используется и для коррекции фигуры, когда необходимо устранить проявления целлюлита и жировых отложений.