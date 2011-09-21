→ Безболезненная подтяжка кожи без уколов

Эффективен ли термаж?

Показания к проведению термажа

Каждый год в индустрии красоты появляются новые инновационные технологии, которые помогают современным женщинам достигать таких результатов во внешности, о о чем раньше приходилось лишь мечтать. К таким технологиям относится омоложение без применения иглы - термаж. Хит среди лифтинг-процедур, позволяющий выполнить безоперационную подтяжку кожи, лица, тела под воздействием электромагнитного высокочастотного поля.Омолаживающая методика прошла немало испытаний, которые были проведены в в ведущих американских клиниках красоты.Суть процедуры заключается в том, что под воздействием тока в глубинные слои кожи посылаются потоки энергии, способствующие подтяжке покрова буквально за одну процедуру. При нагревании кожи каркас уплотняется, от чего заметен лифтинг-эффект.Так как процедура омолаживающая, то и решаются в основном проблемы данного характера:- отчетливо выраженные морщины;- носогубные складки;- мимические складки на лбу;- гусиные лапки у век;- нависшее веко;- отеки под глазами;- второй подбородок.На сегодняшний день термаж активно используется и для коррекции фигуры, когда необходимо устранить проявления целлюлита и жировых отложений.