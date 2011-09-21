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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Безболезненная подтяжка кожи без уколов
Каждый год в индустрии красоты появляются новые инновационные технологии, которые помогают современным женщинам достигать таких результатов во внешности, о о чем раньше приходилось лишь мечтать. К таким технологиям относится омоложение без применения иглы - термаж. Хит среди лифтинг-процедур, позволяющий выполнить безоперационную подтяжку кожи, лица, тела под воздействием электромагнитного высокочастотного поля.

Эффективен ли термаж?

Омолаживающая методика прошла немало испытаний, которые были проведены в в ведущих американских клиниках красоты.
Суть процедуры заключается в том, что под воздействием тока в глубинные слои кожи посылаются потоки энергии, способствующие подтяжке покрова буквально за одну процедуру. При нагревании кожи каркас уплотняется, от чего заметен лифтинг-эффект.

Показания к проведению термажа

Так как процедура омолаживающая, то и решаются в основном проблемы данного характера:
- отчетливо выраженные морщины;
- носогубные складки;
- мимические складки на лбу;
- гусиные лапки у век;
- нависшее веко;
- отеки под глазами;
- второй подбородок.
На сегодняшний день термаж активно используется и для коррекции фигуры, когда необходимо устранить проявления целлюлита и жировых отложений.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 23:25

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