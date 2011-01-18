О микронидлинга стало известно не так давно, но уже сейчас у этой процедуры красоты есть множество поклонниц по всему миру. Направлена процедура на продление красоты и молодости мужчин и женщин. Улучшается состояние кожи устраняя застойные явления в ней, происходит омоложение, а также коррекция лица и тела.Для выполнения микронидлинга необходимо обратиться к специалистам, так как эта методика носит малоинвазивный нехирургический характер. Под воздействием этой процедуры коже возвращается тонус, устраняется пигментация, складки, морщины, растяжки и даже целлюлит. Примечательно, что данная методика подходит для всех типов кожи.Чтобы выполнить микронидлинг нужен мезороллер - аппарат с валиком, в котором находятся 200 микроигл. Их диаметр подбирается в индивидуальном порядке и рассчитаны на получение соответствующего результата.Имеется некоторая схожесть с мезотерапией, когда под кожу вводятся коктейли омоложения. Только для микронидлинга до процедуры на кожу наносится специальный лечебный состав.На восстановление потребуется 4-5 дней, и при этом необходимо соблюдать рекомендации косметолога, который не рекомендует помещать пляж, солярий, сауну, бассейн. Следует отказаться от проведения процедуры тех участков, где есть родимые пятна.По эффективности микронидлинг сравнивают с лазерным омоложением.