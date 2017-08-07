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→ Пластика сосков: размер, форма и даже цвет поддаются корректировке
Пластические хирурги отмечают появление новой тенденции - спрос на пластику сосков груди. Стало возможно изменение формы, размера и даже цвета сосков. Данная тенденция наблюдается с начала 2017 года. Если ранее обратившихся за помощью хирургов было четыре пациентки в неделю, то на данный отрезок времени их количество 16 человек. Мода на пластику сосков появилась благодаря звездам шоу-бизнеса. Звезды не стесняются появляться на публике и фотографироваться не только для глянцевых журналов, но и личных аккаунтов в соцсетях в полупрозрачных нарядах, а то совсем с обнаженной грудью. Именно поэтому у многих обычных женщин возникают комплексы, когда они видят совершенную звезду, обходящуюся без нижнего белья.
Пластика выполняется чаще всего на сосках, которые кажутся пациенткам плоскими или втянутыми, когда так хочется, чтобы именно эта часть бюста была более заметной.
Следующий популярный запрос - симметрия сосков. Многие отмечают, что соски разные, но если у звезд они абсолютно идентичны, то добиться подобного результата можно с помощью пластики.
Цвет сосков также многих не устраивает, ведь после родов, как известно, цвет меняется к темному. Просят также исправить форму и размер ареолы.
Сейчас как никогда ранее женщины стремятся к открытой демонстрации сосков, желая носить смелую и откровенную одежду, привлекая внимание к соскам.
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Автор: Мирра Любивая, 7 августа 2017

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