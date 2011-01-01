→ Дряблость кожи на ногах

Целлюлит и жировые складки обычно появляются на ягодицах и в области бедер. Они считаются проблемными зонами нашего тела. Дряблость кожи вообще считается большой проблемой для многих женщин, независимо от возраста.

Что служит причиной появления дряблости кожи на ногах?

- наследственность;

- старение организма;

- резкое похудение или набор веса;

- злоупотребление алкоголем и вредной пищей;

- проблемы с эндокринной системой;

- нарушение работы метаболического процесса;

- гормональные нарушения;

- негативное влияние экологии;

- отсутствие должной физической активности;

- неправильный или отсутствует уход за кожей.

Если есть дряблость в области ног, следует обратиться за помощью к косметологу. С помощью обертываний пленкой с добавлением различных смесей, повышается тонус кожи. Благодаря появлению эффекта сауны кожа эффективно очищается от токсинов, становится гладкой и упругой.

Чтобы кожа подтянулась, нужно придерживаться правильного питания и пить достаточно жидкости.

Лучше справиться с проявлением дряблости на ногах помогут физиотерапевтические методы.

К ним относятся:

- лимфодренаж;

- вакуумный массаж;

- ультразвуковая терапия;

- миостимуляция;

- LPG-массаж.