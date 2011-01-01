→ Дряблость кожи на ногах

Целлюлит и жировые складки обычно появляются на ягодицах и в области бедер. Они считаются проблемными зонами нашего тела. Дряблость кожи вообще считается большой проблемой для многих женщин, независимо от возраста.
Что служит причиной появления дряблости кожи на ногах?
- наследственность;
- старение организма;
- резкое похудение или набор веса;
- злоупотребление алкоголем и вредной пищей;
- проблемы с эндокринной системой;
- нарушение работы метаболического процесса;
- гормональные нарушения;
- негативное влияние экологии;
- отсутствие должной физической активности;
- неправильный или отсутствует уход за кожей.
Если есть дряблость в области ног, следует обратиться за помощью к косметологу. С помощью обертываний пленкой с добавлением различных смесей, повышается тонус кожи. Благодаря появлению эффекта сауны кожа эффективно очищается от токсинов, становится гладкой и упругой.
Чтобы кожа подтянулась, нужно придерживаться правильного питания и пить достаточно жидкости.
Лучше справиться с проявлением дряблости на ногах помогут физиотерапевтические методы.
К ним относятся:
- лимфодренаж;
- вакуумный массаж;
- ультразвуковая терапия;
- миостимуляция;
- LPG-массаж.