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→ Как избавиться от морщин на щеках?

Тонкие морщины на щеках дают о себе знать, в основном, когда пожилой человек улыбается. Чаще всего это проблема обладателей сухой кожи. Дело в том, что именно этот тип кожи быстрее теряет эластичность, поэтому при активной мимике обнаруживаются мелкие морщины. Но состояние кожи можно улучшить.
Косметологи предлагают заполнять морщины филлерами на основе гиалуроновой кислоты (ГК), что позволяет быстрее всего их устранить. Однако, этот способ не работает на долгосрочную перспективу. Если кожа сухая, то очень быстро после процедуры филлерами это снова станет заметно. В решении данного вопроса необходим комплексный подход. Итак, что предпринять, если на щеках стали появляться морщинки?
1. Увлажнить кожу. Проведение биоревитализации с помощью ГК. Число процедур в курсе определяет врач. Активное увлажнение возможно и таким процедурам, как ультразвуковая мезотерапия, LDM.
2. Стимуляция. Происходит стимулирование фибробластов для повышения образования коллагена, ускорение кровообращения.
3. Уплотнение кожи. Чем выше плотность, тем больше вероятности, что не появятся заломы от активной мимики человека. Повышение плотности происходит благодаря лазерному омоложению, икроклеточному лифтингу, ультразвуковому омоложению.
4. Наполнение. Морщины могут появляться из-за резкого снижения веса. При наполнении похудевшей зоны, которая выполняется с помощью контурной пластики, восполняется необходимый объем в области щек.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:51

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