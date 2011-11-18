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→ Почему хирургическая подтяжка лица все еще популярна
Несмотря на то, что сейчас распространены филлеры и ботокс, хирургическая подтяжка лица также не утрачивает своей актуальности. Наличие таких мощных по своему воздействию процедур с использованием ксеомина и диспорта, восстановления контуров лица благодаря восстанавливающим филлерам на основе гиалуроновой кислоты, ветеран в области со старением - хирургическая подтяжка, остается на пике популярности. Как утверждают американские пластические хирурги в прошлом году число пациентов, сделавших подтяжку лица выросло по сравнению с 1997 годом на 30%. Это означает, что модные нехирургические процедуры так и не смогли вытеснить с рынка эстетической медицины хирургическую подтяжку.
О чем нужно помнить, решаясь на подтяжку
Без сомнения, данная процедура невероятно популярна прежде всего благодаря тому, что она сама с течением времени менялась, удовлетворяя требования современных людей. Развитие технологий позволяет врачам моделировать будущие изменения, добиваясь максимальной естественности и минимум травматизма. Рубцы, шрамы, долгий период восстановления уже неактуальны, так как всего этого хирургам удается избежать.
Хирургическое вмешательство способно решить следующие проблемы пациента: дряблая и обвисшая кожа, которые появляются вследствие гормональных сбоев после менопаузы.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:59

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