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→ Реставрация зубов для красоты улыбки
Золотым стандартом для эстетики зубов являются керамические виниры. У процедуры с использованием керамических виниров существуют свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем решиться на их установку, необходимо взвесить все за и против.
Винир - это накладка на зуб, которую ортодонт изготавливает из керамики или фарфора. Винир крепится, в отличие от коронки, только на край зуба - передняя часть и режущий край. Толщина протеза составляет 0,5-0,7 мм и применяется для внешней коррекции зубов. В основном виниры показаны при наличии небольшой кривизны зубов, некрасивого цвета, формы зуба. Для установки винира приходится спиливать внешнюю часть родного зуба, что смущает пациентов. В настоящее время уже есть сверхтонкие материалы - 0,3 мм и для них можно обойтись без обточки зубов. Но такие виниры показаны для людей, у кого зубы не обладают объемом и плоские от природы, стоят идеально ровно.
Реставрация композитными винирами
Реставрировать зубы можно с помощью композитных виниров. Это своего рода обычная пломба, которая делается во рту у пациента. С другой стороны композитные виниры менее долговечны, чем керамические. Преимущество в более дешевом материале и достижение неплохого результата.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:53

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