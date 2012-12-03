→ Реставрация зубов для красоты улыбки

Золотым стандартом для эстетики зубов являются керамические виниры. У процедуры с использованием керамических виниров существуют свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем решиться на их установку, необходимо взвесить все за и против.Винир - это накладка на зуб, которую ортодонт изготавливает из керамики или фарфора. Винир крепится, в отличие от коронки, только на край зуба - передняя часть и режущий край. Толщина протеза составляет 0,5-0,7 мм и применяется для внешней коррекции зубов. В основном виниры показаны при наличии небольшой кривизны зубов, некрасивого цвета, формы зуба. Для установки винира приходится спиливать внешнюю часть родного зуба, что смущает пациентов. В настоящее время уже есть сверхтонкие материалы - 0,3 мм и для них можно обойтись без обточки зубов. Но такие виниры показаны для людей, у кого зубы не обладают объемом и плоские от природы, стоят идеально ровно.Реставрация композитными винирамиРеставрировать зубы можно с помощью композитных виниров. Это своего рода обычная пломба, которая делается во рту у пациента. С другой стороны композитные виниры менее долговечны, чем керамические. Преимущество в более дешевом материале и достижение неплохого результата.