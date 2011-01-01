→ Секреты, продлевающие свежесть подмышек

В летнее время, когда особенно жарко и хочется только свежести, нас может мучить повышенное потоотделение из-за которого можно оказаться в неловком положении. Какие секреты помогут избавиться от запаха пота, чтобы в любой ситуации можно было чувствовать себя уверенной?

Секрет 1. Использование дезодоранта перед сном. При использовании дезодоранта-антиперспиранта можно попробовать его наносить на ночь. Антиперспиранты препятствуют образованию пота из-за наличия в их составе алюминия. Во время сна кожа активнее впитывает активные вещества, поэтому в течение следующего дня пот выделяется с меньшей активностью.

Секрет 2. Тщательно высушивайте кожу. Очень часто мы не ждем пока кожа полностью высохнет и после принятия душа наносим дезодорант. Однако, необходима сухая кожа, чтобы дезодорант стал работать. Воспользуйтесь феном для полной просушки подмышечных впадин.

Секрет 3. Для мытья подмышек воспользуйтесь средством от прыщей. Как известно, пот не пахнет. Неприятный аромат это результат жизнедеятельности бактерий. В средствах для умывания против прыщей есть ингредиент бензоил пероксид, который не дает им размножаться.

Секрет 4. Антиперспиранты с высоким содержанием алюминия. Нужно искать антиперспиранты, в которых содержание алюминия составляет 20 процентов. Это во много раз увеличивает вероятность оставаться свежей в течение дня.

Секрет 5. Несмотря на то, что нет официальных данных относительно привыкания к косметическим средствам, но факт остается фактом. Если ваш любимый дезодорант перестал "работать", смените его на средство другого бренда.