→ Тренд в татуаже - фальшивые веснушки

Перманентный макияж, как и все остальные отрасли, не стоит на месте. В последнее время наблюдается рост спроса на веснушки. Если раньше девушки тратили много свои силы и косметику на то, чтобы замаскировать мелкую пигментацию на лице, то сейчас мы можем видеть совершенно иную картину. Многие находят, что веснушки это мило, красиво и сексуально, поэтому хотят у себя их иметь. Татуажем веснушек сегодня никого не удивишь. Эта новинка получила распространение вслед за микроблейдингом. Точно так же, как коррекция рисунка бровей, нанесение веснушек на лицо является несложной косметической процедурой. Мастер сможет сделать ярче уже имеющуюся пигментацию или добавить новую на чистом лице.

Сразу после процедуры "веснушки" будут интенсивного цвета с четкими краями, но по прошествии времени их яркость слабеет и они приобретают вполне природный вид.

Когда хочется походить с веснушками, но при этом сэкономить, можно воспользоваться специальным карандашом freckle pencil.