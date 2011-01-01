→ Что такое жемчужная ванна

Вода с древних времен используется человеком для лечебных целей. Современные салоны красоты предлагают девушкам оздоровиться с помощью гидротерапии. Жемчужная ванна - это один из видов процедур для релакса и восстановления утраченных сил, устранения болевых синдромов в теле. После гидротерапии в так называемой жемчужной ванне человек ощущает себя лучше. Данный вид гидромассажа выполняется в ванне, где благодаря специальному компрессору в воде создаются характерные пузырьки, напоминающие переливающиеся жемчужины. На дно ванны помещена решетка, пропускающая воздух, нагнетаемый компрессором. Выходя через отверстия узких трубочек воздух создает большое количество пузырей, которые на тело воздействуют как массаж. В жемчужной ванне вода составляет 36 градусов. Для получения эффекта тело должно быть в горизонтальном положении, полностью расслабленное.

В каких случаях рекомендуются жемчужные ванны

- ежедневные стрессы;

- для улучшения кровообращения м циркуляции крови;

- обладает выраженным заживляющим и рассасывающим эффектом;

- нарушение работы нервной системы;

- заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата;

- облегчается состояние гипертоников;

- устраняются симптомы бессонницы.