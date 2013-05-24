→ Хирургическое удаление варикозного расширения вен

Что служит показанием к выполнению флебэктомии

В каких случаях нелья выполнять флебэктомию?

Варикоз - это крайне сложное заболевание, о котором не понаслышке знают современные женщины. Флебэктомия - это методика, устраняющая данное заболевание при помощи хирургии. В ходе операции восстанавливается нормальный ход кровотока по венам. Как только обнаружили первые симптомы в виде тяжести в ногах, отечности, болей, следует обратиться к флебологу, чтобы не допустить развития серьезных осложнений и нарушений в организме.- визуально выраженный варикоз, заметный вздутием;- расширение подкожных вен;- тяжесть в ногах, отечность ног, быстрая утомляемость;- наличие трофических нарушений, которые не поддаются медикаментозной терапии;- варикотромбофлеби (2, 3, 4 типа);- застой крови при сидяем положении;- острый тромбофлебит.- запущенная форма варикоза;- болезни сердца, ишемия, гипертония;- наличие инфекционного заболевания;- беременность во II и III триместре;- воспалительные процессы на ногах в виде экземы и пиодермии.В ходе операции удаляются пораженные болезнью подкожные вены, что не отражается на кровотоке организма в целом, так как глубокие вены начинают нормально функционировать, беря на себя нагрузку по кровообращению.