→ Хирургическое удаление варикозного расширения вен

Варикоз - это крайне сложное заболевание, о котором не понаслышке знают современные женщины. Флебэктомия - это методика, устраняющая данное заболевание при помощи хирургии. В ходе операции восстанавливается нормальный ход кровотока по венам. Как только обнаружили первые симптомы в виде тяжести в ногах, отечности, болей, следует обратиться к флебологу, чтобы не допустить развития серьезных осложнений и нарушений в организме.
- расширение подкожных вен;
- тяжесть в ногах, отечность ног, быстрая утомляемость;
- наличие трофических нарушений, которые не поддаются медикаментозной терапии;
- варикотромбофлеби (2, 3, 4 типа);
- застой крови при сидяем положении;
- острый тромбофлебит.
- болезни сердца, ишемия, гипертония;
- наличие инфекционного заболевания;
- беременность во II и III триместре;
- воспалительные процессы на ногах в виде экземы и пиодермии.
В ходе операции удаляются пораженные болезнью подкожные вены, что не отражается на кровотоке организма в целом, так как глубокие вены начинают нормально функционировать, беря на себя нагрузку по кровообращению.
Что служит показанием к выполнению флебэктомии- визуально выраженный варикоз, заметный вздутием;
- расширение подкожных вен;
- тяжесть в ногах, отечность ног, быстрая утомляемость;
- наличие трофических нарушений, которые не поддаются медикаментозной терапии;
- варикотромбофлеби (2, 3, 4 типа);
- застой крови при сидяем положении;
- острый тромбофлебит.
В каких случаях нелья выполнять флебэктомию?- запущенная форма варикоза;
- болезни сердца, ишемия, гипертония;
- наличие инфекционного заболевания;
- беременность во II и III триместре;
- воспалительные процессы на ногах в виде экземы и пиодермии.
В ходе операции удаляются пораженные болезнью подкожные вены, что не отражается на кровотоке организма в целом, так как глубокие вены начинают нормально функционировать, беря на себя нагрузку по кровообращению.