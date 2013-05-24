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→ Хирургическое удаление варикозного расширения вен
Варикоз - это крайне сложное заболевание, о котором не понаслышке знают современные женщины. Флебэктомия - это методика, устраняющая данное заболевание при помощи хирургии. В ходе операции восстанавливается нормальный ход кровотока по венам. Как только обнаружили первые симптомы в виде тяжести в ногах, отечности, болей, следует обратиться к флебологу, чтобы не допустить развития серьезных осложнений и нарушений в организме.

Что служит показанием к выполнению флебэктомии

- визуально выраженный варикоз, заметный вздутием;
- расширение подкожных вен;
- тяжесть в ногах, отечность ног, быстрая утомляемость;
- наличие трофических нарушений, которые не поддаются медикаментозной терапии;
- варикотромбофлеби (2, 3, 4 типа);
- застой крови при сидяем положении;
- острый тромбофлебит.

В каких случаях нелья выполнять флебэктомию?

- запущенная форма варикоза;
- болезни сердца, ишемия, гипертония;
- наличие инфекционного заболевания;
- беременность во II и III триместре;
- воспалительные процессы на ногах в виде экземы и пиодермии.
В ходе операции удаляются пораженные болезнью подкожные вены, что не отражается на кровотоке организма в целом, так как глубокие вены начинают нормально функционировать, беря на себя нагрузку по кровообращению.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:03

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