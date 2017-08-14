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→ Четыре пункта, избавляющие от проявлений целлюлита

Еще не были на море, а отпуск не за горами? Обнаружили целлюлит и не знаете теперь, что с этой проблемой делать? Рекомендации помогут через две недели уменьшить признаки целлюлита и спокойно отправиться на пляж.
Независимо от возраста, образа жизни и телосложения, целлюлит знаком многим женщинам - практически 90% жительниц нашей планеты. Как выяснили эксперты, есть некоторые меры, которые помогут быстро избавиться от видимых проявлений "апельсиновой корки" на бедрах и в области ягодиц.
1. Требуется наладить правильное питание. Для этого исключаются из рациона питания продукты, которые вызывают накапливание лишних жировых отложений. Не употребляйте цельное молоко, молочные продукты хотя бы несколько недель. В рационе должны появиться зелень, овощи и фрукты, богатые полезной клетчаткой.
2. Занятие йогой. Без спорта путь к красивой и стройной фигуре заказан. Спортивные нагрузки должны стать полезной привычкой, ежедневным ритуалом. Если есть возможность заняться йогой - это лучшее решение.
3. Аппаратные процедуры помогут устранить застой жидкости в тканях. Среди действенных процедур выделяются следующие: обертывания, роликовый или вакуумно-роликовый массаж. При этом обмен веществ в тканях ускоряется, лимфососуды активно дренируются, можно обратить внимание на прессотерапию и мезотерапию.
4. Пользуйтесь антицеллюлитными средствами. Но не только маска или крем от целлюлита станет спасением. Применяйте комплексный подход и тогда результат, который вы наметили получить через две недели не заставит себя ждать.

 

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Автор: Мирра Любивая, 14 августа 2017

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