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→ Использовала крем от загара и все равно сгорела: ошибки применения средств с SPF

Несмотря на то, что использовались кремы с защитным фактором от ультрафиолета, кожа сгорела? Значит, где-то были допущены ошибки. Например, крем был неверно подобран или неправильно использован. Экспертами было рассказано, что необходимо правильно подбирать солнцезащитные средства, только тогда загар получится красивым и ровным, а кожа долгое время будет радовать своей молодостью и ухоженностью.
Какие средства от солнца считаются неправильными?
Разработано четыре группы солнцезащитных средств, которые рассчитаны на разные фототипы кожи людей:
- SPF 6-10 - низкая
- SPF 15-25 средняя;
- SPF 30-50 высокая;
- SPF от 50 - очень высокая.
Перед покупкой крема или лосьона от солнца, нужно определить свой фототип. Для брюнеток подходят базовые средства защиты, для блондинок со светлой кожей можно использовать только высокую степень защиты.
Привыкла экономить?
На самом деле, даже косметика премиум класса не спасет от ожогов, если им пользоваться неправильно. На самом деле требуется очень часто его применять. Обычной баночки при нормальном использовании (каждые 2 часа), хватит буквально на несколько дней.
Нужно убедиться, что у средства не истек срок годности. К тому же, хранить их нужно в прохладном месте, так как они боятся высоких температур и попадания прямых  солнечных лучей.
И напоследок - важное правило - не забывать наносить крем на все открытые участки тела, даже губы и область вокруг глаз.

 

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Автор: Мирра Любивая, 14 августа 2017

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