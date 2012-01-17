→ Выбор дивана в детскую

Когда малыш вырастает из своей кроватки, а это случается к годам 3-4, перед родителями встает вопрос о том, каким дальше будет спальное место их ребенка. При правильном выборе здоровье малыша и его настроение будут гарантированно отличными. Приобретая качественное изделие, на котором ребенку будет комфортно и хорошо, тем самым проявляется любовь и забота взрослого к чаду. Детский диван "Дельфин" обладает возможностью выдвигаться, что для растущего человечка очень важно. К тому же, немаловажное значение имеет форма и расцветка обивки детских диванчиков, ведь на них должно быть интересно засыпать хоть днем, хоть в вечернее время. Эргономичный дизайн позволяет разместить мебель даже в крохотной комнатке. Как ни крути, а раскладной диван гораздо лучше монолитного. Основные его преимущества: сохранение полезного пространства в помещении, куда должна вместиться другая мебель, постельное белье и игрушки ребенка.

Самое важное, о чем нужно помнить, что на диване дети не только спят, но еще используют его в качестве игрового пространства. Дельфин представляет собой угловой диван, который в разложенном виде служит полноценным спальным местом. Эта мебель используется для детей с пяти лет, которые уже спокойно могут спать на кушетках, угловых диванах. Отсутствие множества декоративных подушек является преимуществом, ведь каждая из них может собирать пыль, а в детской комнате это нежелательно.

Не стоит забывать об обивке детского дивана. Только качественные материалы помогут избежать таких сложностей, как аллергия, бронхиты или астма. На обивке не должно быть скоб, гвоздей, выпирающих металлических деталей. Подлокотники только мягкие, что будет служить защитой от травматизма, так как всем известно, здоровый малыш - активный ребенок. Качественно выполненная обивка служит залогом долгой эксплуатации. Яркие, но не ядовитые цвета говорят о том, что применялись качественные красители.

В своей основе детские диванчики должны иметь пружинный блок или наполнитель из пенополиуретана, это должно быть ортопедическое основание, которое поможет растущему организму правильно формироваться.