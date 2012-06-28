→ О каких нюансах следует знать перед процедурой шугаринг

К причине неуверенности и дискомфорта женщины ведут многие факторы и одним из них является нежелательная растительность на теле. В настоящее время косметология предлагает множество эффективных способов избавления от волос. Среди них шугаринг. Данный вид эпиляции имеет как свои достоинства, так и некоторые недостатки, а также правила подготовки.

Метод заключается в том, что позволяет избавиться с помощью кристаллизованного сахара от нежелательных волос в зоне бикини, над верхней губой, на ногах и руках. На процедуру рекомендуется записываться, если длина волос достигает 5 мм. Это позволяет достигать абсолютно гладкости кожи и результат будет держаться долгое время. Прежде, чем нанести сахарную пасту мастер очищает кожу и увлажняет.

Каким образом происходит подготовка к шугарингу

Следует пройти гигиену тела, для этого нужно принять горячую ванну. Одежда должна быть такой, чтобы ее можно было легко снять и так же быстро надеть.

После шугаринга о нежелательных волосах можно забыть на 3-4 недели.

Косметологи утверждают, что после шугаринга волос растет меньше.