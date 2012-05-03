→ Редермализация зоны декольте и шеи

Для зоны декольте и шеи нужен особый уход, так как у этих участков тела строение кожи и тканей отличается от остальных участков тела. Образование морщин, дряблость кожи, обвисания, потеря эластичности в более раннем возрасте, чем предполагается, чаще всего обусловлены наследственностью, уровнем наклона головы, влияния окружающих факторов. Чтобы выбрать подходящий способ коррекции области декольте и шеи, требуется сначала понять, по какой причине происходят изменения.Отличный корректирующий эффект возможно достичь применяя редермализацию.Данная методика представляет собой воздействие на кожу применяя препарат Hyalual, который воздействует на кожу омолаживающе. Препарат вводится в проблемные участки кожи, насыщая необходимой влагой и стимулируя разрастание так называемых "клеток молодости" - фибробластов.Довольно часто складки на шее могут появляться уже в 40-летнем возрасте, так как кожа теряет эластичность. Подвержены морщинам и обладательницы тонкой кожи, которая уже к среднему возрасту становится дряблой.При планировании комплекса коррекционных процедур, обязательно учитывается особенность строения кожи, какова клиническая картина, какие ожидания возлагаются и есть ли возможность оправдать эти ожидания в каждом конкретном случае.Для коррекции кожи шеи и зоны декольте нужно выбирать наиболее щадящие, минимально агрессивные препараты. Например, комплекс из гиалуроновой и янтарной кислоты способен воздействовать на процессы старения, приостанавливая их.1. Гиалуроновая кислота наделяет кожу необходимой влагой, стимулируя выработку коллагена и появление эластина;2. Сукцинат натрия работает на клеточном уровне, оказывая воздействие на улучшение циркуляции крови, регенерацию эпидермальных клеток.Препараты на основе сукцината натрия эффективно замедляют процессы старения в коже, что позволяет уменьшить дряблость, сгладить морщины на шее, повысить эластичность.