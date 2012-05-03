→ Редермализация зоны декольте и шеи

Для зоны декольте и шеи нужен особый уход, так как у этих участков тела строение кожи и тканей отличается от остальных участков тела. Образование морщин, дряблость кожи, обвисания, потеря эластичности в более раннем возрасте, чем предполагается, чаще всего обусловлены наследственностью, уровнем наклона головы, влияния окружающих факторов. Чтобы выбрать подходящий способ коррекции области декольте и шеи, требуется сначала понять, по какой причине происходят изменения.
Отличный корректирующий эффект возможно достичь применяя редермализацию.
Данная методика представляет собой воздействие на кожу применяя препарат Hyalual, который воздействует на кожу омолаживающе. Препарат вводится в проблемные участки кожи, насыщая необходимой влагой и стимулируя разрастание так называемых "клеток молодости" - фибробластов.
Довольно часто складки на шее могут появляться уже в 40-летнем возрасте, так как кожа теряет эластичность. Подвержены морщинам и обладательницы тонкой кожи, которая уже к среднему возрасту становится дряблой.
При планировании комплекса коррекционных процедур, обязательно учитывается особенность строения кожи, какова клиническая картина, какие ожидания возлагаются и есть ли возможность оправдать эти ожидания в каждом конкретном случае.
Для коррекции кожи шеи и зоны декольте нужно выбирать наиболее щадящие, минимально агрессивные препараты. Например, комплекс из гиалуроновой и янтарной кислоты способен воздействовать на процессы старения, приостанавливая их.
1. Гиалуроновая кислота наделяет кожу необходимой влагой, стимулируя выработку коллагена и появление эластина;
2. Сукцинат натрия работает на клеточном уровне, оказывая воздействие на улучшение циркуляции крови, регенерацию эпидермальных клеток.
Препараты на основе сукцината натрия эффективно замедляют процессы старения в коже, что позволяет уменьшить дряблость, сгладить морщины на шее, повысить эластичность.
Отличный корректирующий эффект возможно достичь применяя редермализацию.
Данная методика представляет собой воздействие на кожу применяя препарат Hyalual, который воздействует на кожу омолаживающе. Препарат вводится в проблемные участки кожи, насыщая необходимой влагой и стимулируя разрастание так называемых "клеток молодости" - фибробластов.
Довольно часто складки на шее могут появляться уже в 40-летнем возрасте, так как кожа теряет эластичность. Подвержены морщинам и обладательницы тонкой кожи, которая уже к среднему возрасту становится дряблой.
При планировании комплекса коррекционных процедур, обязательно учитывается особенность строения кожи, какова клиническая картина, какие ожидания возлагаются и есть ли возможность оправдать эти ожидания в каждом конкретном случае.
Для коррекции кожи шеи и зоны декольте нужно выбирать наиболее щадящие, минимально агрессивные препараты. Например, комплекс из гиалуроновой и янтарной кислоты способен воздействовать на процессы старения, приостанавливая их.
1. Гиалуроновая кислота наделяет кожу необходимой влагой, стимулируя выработку коллагена и появление эластина;
2. Сукцинат натрия работает на клеточном уровне, оказывая воздействие на улучшение циркуляции крови, регенерацию эпидермальных клеток.
Препараты на основе сукцината натрия эффективно замедляют процессы старения в коже, что позволяет уменьшить дряблость, сгладить морщины на шее, повысить эластичность.