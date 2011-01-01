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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Красивый пупок после родов или пирсинга - это возможно!
Многие девушки и женщины обеспокоены тем обстоятельством, что их тело выглядит не так, как им того хотелось бы. Конечно, некоторые проблемы можно устранить с помощью определенных физических упражнений, с помощью похудения, но есть и то, что не поддается доступным методом. С таким дефектом, как выпуклый пупок обращаются к пластическому хирургу. Чаще всего причиной его выпуклости становится беременность, однако, это могут быть также операции на брюшную полость, неудачный пирсинг, резкая потеря веса после ожирения. Какой бы ни была причина, теперь вы знаете, что исправить ситуацию можно с помощью умбиликопластики.
На сегодняшний день наблюдается тенденция вовсе зашивать пупок и некоторые знаменитости уже это сделали. Однако, о столь непривычном и радикальном методе речь не пойдет.
В каких случаях нужно провести пластику пупка?
Врачи рекомендуют это сделать мужчинам и женщинам при неправильно сделанном проколе при пирсинге. В принципе, проколы в столь нежных тканях вообще не желательны и при некачественной технике исполнения могут появиться осложнения:
- инфекция;
- появление гематом;
- аллергическая реакция на металл.
К необходимости провести пластику пупка приходят вследствие липосакции, некорректного удаления пуповины в младенчестве, изменения тканей с возрастом.
Время реабилитации - 7-14 дней.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:51

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