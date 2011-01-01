Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Омоложение для лица и тела - дермотония

Несовершенства тела и лица проявляются различным образом и чаще всего нас не устраивает оплывший контур лица, отеки под глазами, появление глубоких морщин. Данная методика впервые была опробована во Франции в конце XX века.

Выполняется дермотония при:

- возрастных и мимических морщинах;
- пигментация и акне;
- наличие брылей;
- нарушение кровообращения, работы ЖКТ, обмена веществ;
- увядающая кожа;
- отечность лица и тела.

Что получает пациент благодаря дермотонии

- уменьшается второй подбородок;
- разглаживаются морщины, которые служат признаком возраста или активной мимики;
- убирается отечность, как следствие нарушения циркуляции крови и лимфотока;
- улучшение контура скул;
- устраняются мешки под глазами и темные круги.

Этапы, из которых состоит дермотония

1) Ваккуумная рефлексотерапия, оказывает воздействие на определенные участки, улучшая работу организма изнутри. Массажер пульсирует в такт ритму работы сердца пациента.
2) Вакуумный массаж - депрессомассаж. Подтяжка кожи.
3) Депрессодренаж. Вакуумный лимфодренаж. Во время этой процедуры лимфа гонится к лимфатическим узлам, выводя жировые отложения, токсины и шлаки естественным путем. Для достижения большего эффекта, понадобится провести 10 процедур.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:28

Новости медицины по теме:

  • Дермотония - омоложение в стиле relax
  • Что такое Дермотония?
  • Дермотония
  • Вакуумный массаж, для чего его делают
  • Ионофорез как эффективное средство для омоложения

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия