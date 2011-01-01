→ Омоложение для лица и тела - дермотония

Несовершенства тела и лица проявляются различным образом и чаще всего нас не устраивает оплывший контур лица, отеки под глазами, появление глубоких морщин. Данная методика впервые была опробована во Франции в конце XX века.
Выполняется дермотония при:
- возрастных и мимических морщинах;
- пигментация и акне;
- наличие брылей;
- нарушение кровообращения, работы ЖКТ, обмена веществ;
- увядающая кожа;
- отечность лица и тела.
Что получает пациент благодаря дермотонии
- уменьшается второй подбородок;
- разглаживаются морщины, которые служат признаком возраста или активной мимики;
- убирается отечность, как следствие нарушения циркуляции крови и лимфотока;
- улучшение контура скул;
- устраняются мешки под глазами и темные круги.
Этапы, из которых состоит дермотония
1) Ваккуумная рефлексотерапия, оказывает воздействие на определенные участки, улучшая работу организма изнутри. Массажер пульсирует в такт ритму работы сердца пациента.
2) Вакуумный массаж - депрессомассаж. Подтяжка кожи.
3) Депрессодренаж. Вакуумный лимфодренаж. Во время этой процедуры лимфа гонится к лимфатическим узлам, выводя жировые отложения, токсины и шлаки естественным путем. Для достижения большего эффекта, понадобится провести 10 процедур.