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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Лифтинг костей поможет избежать старения

Довольно часто встречаются ситуации, когда пластическая хирургия не дает должного результата, на который рассчитывал пациент, тогда на помочь сможет лифтинг костей. Как считают специалисты, не позволяя костям под воздействием гравитации опускаться вниз, то можно избежать естественного старения, предотвратить появления морщин.
У фейслифтинга появился серьезный конкурент в виде лифтинга костей. В нем видят будущее антивозрастной хирургии, как считают профессионалы. Возрастные изменения, проходящие в нашем организме, заставляют кожу опускаться вниз под воздействием просадки костей. Костная система человека подвергается старению 8 лет. Результаты исследований привели к выводу, что лекарства, применяемые от остеопороза, а также механические устройства, используемые в черепно-лицевой хирургии, смогут успешно лечить старение.
Наблюдения проводились за пациентами, возраст которых 40-55 лет. В ходе исследований проводился целый ряд сканирований разных частей лица. Изменениям подвергались именно то, что по обыкновению приходится менять пластическим хирургам:
- щеки;
- лоб;
- брови;
- надбровная часть.
Не давая возможности костям проседать, возрастные изменения еще не скоро будут проявлены на лице.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:32

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