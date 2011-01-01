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→ Urban Decay предлагает оценить наборы для контуринга

О контуринге в настоящее время знают все - от профессиональных визажистов, предлагающих различные техники своим клиенткам, до подростков, только знакомящихся с удивительными возможностями декоративной косметики. Достойной новинкой для выполнения контуринга стал продукт Naked Skin Shapeshifter от Urban Decay. Палетка разделена на две части:
1-я часть: 3 оттенка в виде пудры для скульптурирования лица + перламутровый для высветления отдельных участков;
2-я часть: тональные средства кремовой текстуры: два оттенка для скульптурирования + два для выполнения коррекции + перламутровый для высветления отдельных зон.
Представлены эти палетки для светлокожих  и обладательниц более темной кожи.
Также к набору предложена от бренда новая кисть Pro Contour Shapeshifter. У кисти два конца, на каждом из которых помещена кисть определенной формы, благодаря чему выполняется скульптурирование, выравнивание тона, растушевка.
Летом этого года появилась новая жидкая помада, стойкая перед влагой. Текстура матовая или металлизированная, очень длинный аппликатор, который позволяет прокрашивать контур губ и их уголки. От применения помады кожа губ остается свежей и красивой.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 17:03

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