→ За что можно полюбить косметическую глину

Любой девушке хочется выглядеть на все 100% привлекательной, прикладывая для этого усилия, но вкладывая при этом меньше. Однако, современная косметика и спа-процедуры очень дорогостоящие, поэтому позволить их себе может не каждая. Однако, есть средство, стоящее недорого, но эффект от него заметен сразу и по эффективности не уступает салонам красоты.

Речь идет о косметической глине. Существует множество разных видов глины: зеленая, голубая, белая, черная. Для того, чтобы придя в магазин точно знать, что нужно именно вашей коже, требуется знать, какой тип глины для какой кожи идеально подходит.

Зеленая глина

Это замечательное детокс-средство, богатое био-минералами, растительными экстрактами. В ней больше всего органических составляющих, чем в любом другом типе глины. Это хороший антисептик, абсорбент. Помогает вылечить многие проблемы кожи, например, язвы, от которых не помогал ни один антибиотик. Ее используют также внутрь, чтобы вылечить кишечные расстройства.

Белая глина

В глине много минеральных солей, кальций, магний и цинк. Она подходит для усталой, потервшей свежесть лицо. Регулярное применение белой глины помогает улучшить внешний вид, отбелить кожу и насытить ее полезными элементами.

Черная глина

Это рекордсмен по полезности. Черная глина содержит в себе твердые частички, которые отшелушивают к ожу. Эффективна против акне и прыщей.

Голубая глина

Эффективна для чувствительной кожи лица, она регулирует водный баланс внутри кожи, способствует ее увлажнению и питанию.